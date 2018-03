Un Albarino rafraîchissant

Pas besoin de sortir un grand cru pour relaxer et pour se faire plaisir. Chaque semaine d'ici Noël, on vous présente un vin coup de coeur à moins de 15 $.

Cette étiquette amusante cache un vin rafraîchissant qui amène un peu de soleil dans les soirées sombres d'automne. Il provient de la côte ouest de l'Espagne, dans l'appellation Rias Baixas, en Galice.

Dans cette région, le cépage albarino est roi et il donne des vins vifs comme celui-ci. Ses parfums d'agrumes et de fleurs blanches font place à une bouche croquante et une texture plus ronde en finale.

Il est parfait pour accompagner les fruits de mer, mais comme on est jeudi, il s'accommodera avec plaisir d'une salade au poulet ou d'un restant de quiche.

Lolo Paco & Lola RiasBaixas 2016

14,60 $ (13089868)

Nom: Lolo

Vignoble: Paco & Lola

Pays: Espagne

Région: Galice

Vendange: 2016

Cépage: albarino

Sucre: 2,5 g/L

Alcool: 12,5 %