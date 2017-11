Tam tam: initiation aux IPA

Qualifiée de «bière du dimanche», cette bière couleur jaune miel légèrement trouble à la mousse timide dégage de très jolis effluves d'ananas, pêche et fruits tropicaux.

Lorsqu'on la déguste, on est surpris par sa légèreté (elle fait tout de même 4,75 %), son amertume douce et, petit bémol, son corps malheureusement un peu mince et aqueux.

Elle demeure toutefois fort savoureuse grâce à son savant dosage de notes fruitées et à son corps bien sec. Une parfaite initiation au fascinant monde de l'IPA.

3,5/5

Bière: Tam tam

Brasseur: Brasserie et distillerie Oshlag (Montréal) pour Matera brasseurs tonneliers

Style: session IPA

Taux d'alcool: 4,75 %

Amertume: modérée (44 IBU)

Format: 355 ml

Prix payé: 3,45 $