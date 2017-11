Le Siboire fête ses 10 ans

Mélanie Noël

Le Siboire célèbre ses dix ans et pour l'occasion tous les Sherbrookois sont conviés au 80 rue Dépôt, samedi le 18 novembre, dès midi. Musée éphémère, accord bière et fumoir, menu de bières ayant traversé les époques et de nombreux souvenirs garniront cette journée.