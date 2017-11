Bières et bouchées à la cathédrale

Dans le décor unique du sous-sol de la basilique-cathédrale Saint-Michel, 24 accords bière et bouchées créés par des chefs des Cantons-de-l'Est seront proposés.

Comme l'escabèche de truite des Bobines au moût de bière du chef Dominic Tremblay (Café Massawippi) associée à une bière aux poivres rose et noir, baies de genièvre et coriandre de la microbrasserie Siboire.

En plus des accords, des conférences, dégustations de bières rares et uniques et mariages bières et whiskies seront également au programme.

Entrée: 15 $ (incluant verre, bière, vestiaire et pourboires), accords: 5 $

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke

degustabiere.com