Combler le passionné de bière

Vous lui avez déjà offert des verres de toutes sortes, des t-shirts aux couleurs de sa microbrasserie préférée, des affiches et quantité d'autres gadgets reliés au monde brassicole. Que trouver de plus pour le combler? Voici six cadeaux susceptibles de lui plaire.

Cuisiner à la bière

Tout a commencé par un blogue, Le coup de grâce. Qui a rapidement remporté un vif succès avec quelque 25 000 visiteurs chaque mois.

Passionné de bouffe, le styliste culinaire et photographe Samuel Joubert ne pouvait s'arrêter là. C'est ainsi qu'est né cet ouvrage bien personnel mettant en vedette non seulement une centaine de créations culinaires, dont plusieurs concoctées avec de la bière, mais également des souvenirs de voyage et des photos familiales.

Et pour chaque recette, deux accords avec vins et alcools divers sont également proposés. Les photographies, plus alléchantes les unes que les autres, donnent l'envie folle de se mettre aux fourneaux.

Le coup de grâce, de Samuel Joubert, Les Éditions de l'Homme, 256 pages, 34,95 $.

lecoupdegrace.ca

> Consultez la recette de Chaussons aux pommes caramélisées à la bière et au cheddar