Le retour du festival Caribü

Consacré à la mixologie et aux alcools d'ici, ce festival extérieur (à deux pas du métro Longueuil) offre aux festivaliers un lieu repensé, avec plusieurs terrasses, un lounge couvert et chauffé et une grande scène où se succéderont DJ et groupes musicaux.

À découvrir sur place: neuf distilleries québécoises, quatre bars de mixologie, sept microbrasseries et cidreries ainsi que dix restaurateurs et producteurs alimentaires.

