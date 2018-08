Cognac: les exportations battent des records

Les ventes de cognac, exporté à 98 %, ont connu pour la campagne 2017-2018 (1 er août au 31 juillet) une quatrième année consécutive de croissance, avec + 8,2 % en volume et 5,4 % en valeur, toujours tirée par le marché nord-américain, avec l'Asie en zone à plus forte progression.

Le cap record de 200 millions de bouteilles expédiées a été franchi lors de la campagne avec 205,9 millions de bouteilles, pour près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon les chiffres communiqués mardi par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), qui parle d'une campagne « historique en valeur et en volume » pour l'eau-de-vie charentaise.

La zone nord-américaine couverte par l'Accord de libre-échange nord-américain continue de renforcer sa position de marché en tête, avec 89,8 millions de bouteilles, soit une progression de 9,4 % en volume sur un an, mais de 0,2 % seulement en valeur, en lien avec l'évolution du taux de change euro-dollar, précise le BNIC dans un communiqué

Sur cette zone, les États-Unis se taillent toujours la part du lion (86,5 millions de bouteilles), une 9e année consécutive de croissance dans ce pays, liée à la fois « à la présence historique du cognac et [aux] investissements constants des maisons de cognac sur ce marché », a expliqué Patrick Raguenaud, président du BNIC.

L'Extrême-Orient, deuxième marché en importance pour le cognac avec 60,9 millions de bouteilles expédiées, a affiché une progression plus forte encore, avec 13,5 % en volume, soit 2 points de plus que l'année dernière, et 12,4 % en valeur.

Singapour (26,6 millions de bouteilles) et la Chine (26,2) portent ce marché asiatique, même si, dans le cas de la Chine, « nous restons dans un contexte de normalisation du marché », après quelques années de croissance record suivies d'un abrupt coup d'arrêt (-20 %), en 2013-2014.

En Europe, les ventes restent à peu près stables à 41,3 millions de bouteilles, soit -2 % en volume et +3 % en valeur. Et des exportations en croissance continuent en Russie et en Lettonie, mais en légère baisse en Europe de l'Ouest et du Nord.

Au Royaume-Uni, 4e destination du cognac à l'export et premier marché en Europe, les expéditions « restent stables, malgré le contexte du Brexit », relève l'interprofession.

Le reste du monde, avec des « zones à fort potentiel » (Afrique du Sud, Vietnam, Océanie, Caraïbes), confirme sa croissance (+12,2 en volume, +5,3 en valeur).