Quelle est la réputation en ligne des châteaux bordelais?

Sur les 544 châteaux étudiés, tous les grands crus classés et les châteaux non classés les plus actifs sur la toile, 100 châteaux bordelais ont été remarqués par l'agence Transversal et la start-up MyBalthazar pour leur forte présence sur internet (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, presse en ligne, Vivino).

Les châteaux de Reignac à la 6e place, la Fleur Cardinale (12e), et a un degré moindre les Châteaux La Levrette (39e) et Mangot (61e) bénéficient également d'une «notoriété remarquable», selon l'étude menée d'octobre à décembre 2017.