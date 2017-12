Trois guides sur le vin, trois styles

«Aromatique et charnu»Publié depuis 37 ans, Le guide du vin demeure incontournable. L'auteure Nadia Fournier conseille 1000 vins classés par région viticole, en plus d'apporter des informations sur les différents millésimes et sur l'évolution des vins.

L'ouvrage est sérieux, rigoureux et riche en contenu. Comme le bon vin, Le guide du vin continue de s'améliorer avec l'âge.

Bien qu'on n'y ait fait aucun changement majeur cette année, Nadia Fournier a peaufiné les cartes de certaines régions viticoles et elle a élargi sa sélection de vins canadiens pour répondre à l'intérêt grandissant des consommateurs.

Pour le connaisseur ou celui qui souhaite le devenir, c'est une valeur sûre.

Le guide du vin Phaneuf 2018, Éditions de l'Homme, 448 pages, 29,95 $