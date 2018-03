À chaque alcool son verre

Tout plein de cocktails

Voilà un joyeux ouvrage qui promet de mettre du pep et de l'originalité dans notre verre. La mixologue Fanny Gauthier nous propose ici plus de 150 recettes de cocktails toutes plus originales les unes que les autres. C'est bien présenté, bien expliqué, et chaque recette est accompagnée d'idées déco souvent inusitées pour enjoliver son drink.

Quelques noms de cocktails pour vous donner une idée: «Attache ta tuque mon homme», «Tire-toé une bûche», «On chill sur la terrasse», «Verdun Beach», «Oh my pomme», «S'ua coche», «J'suis dû pour une marga...» Ceux qui la connaissent savent que Fanny est originaire de France (les autres l'auront peut-être deviné). Véritable dynamo, elle est arrivée au Québec il y a une quinzaine d'années. Avec son conjoint, cuisinier, et un autre partenaire, sommelier, elle a fondé Ateliers & Saveurs. On s'y retrouve pour des cours de cuisine et de cocktails et des dégustations de vins.

Fanny - À chaque jour son cocktail. Par Fanny Gauthier. Les Éditions Goélette. 208 pages, 24,95 $.