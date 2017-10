Vins orange pour l'Halloween Chez Lavigne

Quatre pays - France, Espagne, Italie et Slovénie - et six cuvées seront à découvrir pour l'occasion en compagnie de la sommelière Catherine Tremblay.

Prix: 65 $ (60 $ pour les membres du club de vin), incluant une entrée préparée par le chef.

4280, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

www.facebook.com/chezlavigne