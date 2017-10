Une première édition du festival Octenbulle

Nouveau rendez-vous pour les amateurs de cocktails et de bières de la Rive-Sud, le festival Octenbulle déploiera sa première édition du 6 au 9 octobre, à Boucherville.

Cocktails, bières, tapas et musique électronique de DJ québécois et internationaux sont promis pour l'occasion, alors qu'une quarantaine de producteurs et fabricants feront découvrir leurs produits.

Accès gratuit pour les Bouchervillois, 6 $ par jour ou 10 $ pour les quatre jours.