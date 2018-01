Un mois et demi par an sur des applications mobiles

Agrandir

Si les réseaux sociaux, Facebook et son Messenger, Whatsapp, Snapchat ou Instagram monopolisent le top 5 des applications les plus utilisées en France, ce sont sur les applications de rencontre, de musique et de vidéo que se font le plus de dépenses, avec dans l'ordre Adopteunmec, Deezer, Netflix, Tinder et Badoo.

AP