 Impact: Biello congédié, Saputo veut un entraîneur d'expérience 

Les entraîneurs adjoints Jason Di Tullio et Wilfried Nancy, l'entraîneur des gardiens Jack Stern et le préparateur physique Yannick Girard sont les autres victimes de ce grand nettoyage.

En raison des forts liens entre Biello et l'Impact, il est possible qu'il conserve un autre poste au sein de l'équipe ou de l'Académie. Saputo a indiqué que la décision reviendra aussi au nouvel entraîneur-chef.

Le président a également indiqué qu'il avait commencé ses recherches en juillet et a précisé qu'il n'avait pas rencontré d'entraîneurs qui travaillent présentement en Amérique du Nord. Cet élément était en réponse aux rumeurs concernant l'arrivée de l'ancien international italien et défenseur de l'Impact Alessandro Nesta, qui dirige présentement le Miami FC, en NASL.

«Nous voulons un entraîneur qui a vécu un minimum de cinq ans au plus haut niveau et qui a gagné des trophées, a expliqué Saputo. Il devra aussi avoir une philosophie et une identité qui va bien avec l'équipe.»

Une part de responsabilité aux joueurs

Pour leur part, les joueurs ont accepté leur part de responsabilité pour expliquer les insuccès de l'équipe en 2017. Le capitaine Patrice Bernier, qui disputait une dernière saison comme joueur et qui aura un poste au sein de l'Académie la saison prochaine, a rappelé les nombreuses blessures qui ont miné l'Impact cette saison. Il a aussi reconnu que les joueurs auraient pu mieux s'adapter aux différentes situations.

De son côté, Marco Donadel s'est porté à la défense de Biello.

«À entendre tout le monde, on dirait que Mauro a fait un travail désastreux, mais je n'ai pas cette impression, a noté l'Italien âgé de 34 ans. Il en était à sa première expérience comme entraîneur-chef et il a hérité d'un groupe dans une mauvaise situation (en 2015) et nous a guidés vers les séries à sa première année. Nous avons ensuite perdu en prolongation en demi-finale de l'Est. L'an dernier, nous avons perdu en prolongation en finale de l'Est contre Toronto. Cette année, c'était la première fois que nous ne faisions pas aussi bien.

«C'est un gros défi de diriger 30 joueurs et il a fait un bon travail avec le groupe.»

Le gardien Evan Bush a aussi déclaré que Biello avait «travaillé plus fort et plus d'heures» que tous les autres entraîneurs de l'Impact depuis son entrée en MLS en 2012.

Décisions à venir

La venue d'un nouvel entraîneur-chef va retarder certaines décisions au niveau du personnel de joueurs de l'Impact. Saputo a expliqué qu'il aura carte blanche au niveau du personnel, comme c'était le cas avec les entraîneurs précédents.

L'avenir des joueurs dont le contrat arrive à échéance en décembre ou ayant une option pour la prochaine saison est donc incertain. Saputo a même indiqué que le nouvel entraîneur pourrait organiser un camp d'évaluation.

Cependant, le défenseur latéral Ambroise Oyongo et le milieu de terrain Hernan Bernardello ont confirmé qu'ils ne seraient pas de retour avec l'Impact. Oyongo a accepté une offre provenant d'Europe, tandis que Bernardello évaluera ses options au cours des prochaines semaines.