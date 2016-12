L'Impact lancera sa saison locale le 11 mars

Le onze montréalais lancera sa saison la semaine précédente, le 4 mars, en rendant visite aux Earthquakes de San Jose.

Le calendrier 2017 sera toujours composé de 34 rencontres. Des 17 matchs à domicile de l'Impact, 16 seront joués au stade Saputo. La MLS dévoilera le calendrier complet en janvier.

En 2016, l'Impact a terminé a saison au cinquième rang de l'Association Est avec une fiche de 11-11-12 et 45 points et a atteint la finale de l'Est, où elle s'est inclinée 7-5 au total des buts contre le Toronto FC.