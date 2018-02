Ski cross: l'or et l'argent pour les Canadiennes Serwa et Phelan

Les Canadiennes Kelsey Serwa et Brittany Phelan ont réalisé un doublé en s'emparant des médailles d'or et d'argent lors de l'épreuve féminine de ski cross, vendredi, aux Jeux de PyeongChang.

La Suissesse Fanny Smith, qui avait terminé au huitième rang aux Olympiques de Sotchi, en 2014, a quant à elle remporté la médaille de bronze.

Après avoir détaché ses skis dans la zone d'arrivée en super-finale, Serwa s'est retournée pour regarder le tableau indicateur. Lorsqu'elle a constaté que c'était Phelan qui avait terminé deuxième, elle n'a pu s'empêcher de courir vers elle et de lui faire une accolade bien sentie.

«C'est incroyable, je ne le réalise pas encore, s'est exclamée Serwa. Tout s'est déroulé à la perfection; que puis-je demander de mieux? Je finis avec la médaille d'or au cou et ma meilleure amie, 'Brit', est sur la deuxième marche du podium. C'est une sensation incroyable!»

À ses côtés, drapée dans l'unifolié canadien, la skieuse de Sainte-Agathe-des-Monts ne tarissait pas d'éloges pour Serwa.

«J'ai connu Kelsey alors que nous avions 15 ans, à l'époque où nous pratiquions le ski alpin, a d'abord raconté Phelan. Puis, nous nous sommes vraiment rapprochées lorsque j'ai fait le saut en ski cross, en 2015. C'est Kelsey qui m'a tout montré, parce que j'ai dû faire de nombreux changements techniques pour me familiariser avec le ski cross. C'est elle qui m'a tout montré.»

Ce résultat est le point culminant de la carrière de Phelan, qui avait pris la décision de délaisser le ski alpin afin de se concentrer sur le ski cross au lendemain de sa 15e place en slalom aux Jeux de Sotchi en 2014. C'était aussi une forme de validation de sa décision - et de soulagement.

«Je crois que j'ai plus pleuré aujourd'hui que lors des cinq dernières années, a évoqué Phelan, visiblement émue par sa performance. C'est un rêve que je caressais depuis que j'ai six ans. Nous étions tellement contentes lorsque nous nous sommes retrouvées dans la zone d'arrivée.»

Après avoir terminé sur la deuxième marche du podium il y a quatre ans à Sotchi, derrière sa compatriote Marielle Thompson, Serwa, de Kelowna, en Colombie-Britannique, a connu un parcours exceptionnel lors des rondes éliminatoires et a dominé d'un bout à l'autre la super-finale.

Tirant de l'arrière en début de parcours final, Phelan a profité d'un virage pour coiffer les deux autres participantes - Smith et la Suédoise Sandra Naeslund - et rejoindre Serwa en tête du peloton.

«J'ai vraiment bien skié toute la journée et j'avais beaucoup de vitesse, donc quand je me suis retrouvée quatrième [en super-finale], je n'ai pas paniqué parce que je savais que j'avais beaucoup de temps devant moi, a dit Phelan. Et lorsque j'ai vu une ouverture devant moi, j'ai sauté dedans.»

Serwa a ainsi préservé la séquence parfaite des représentantes de l'unifolié en ski cross depuis les débuts de la discipline dans le programme olympique en 2010. Ashleigh McIvor avait grimpé sur la plus haute marche du podium aux Jeux de Vancouver, et Thompson lui avait succédé à Sotchi en 2014.

Sherret à l'hôpital

La journée avait pourtant bien mal commencé pour les Canadiennes.

Thompson, championne olympique en titre, a effectué une chute en tout début de parcours et a été éliminée lors de la première vague des huitièmes de finale.

«Au départ, je me suis retrouvée coincée entre deux filles, et je ne suis pas certaine, mais je crois que mon ski s'est retrouvé sous celui de Lisa [Andersson], ce qui a entraîné ma chute, a évoqué Thompson. C'était un accident; ça arrive.

«Je suis assez déçue, surtout parce que j'étais la première à l'issue de la phase de qualification hier [jeudi]», a-t-elle déclaré.

Pour sa part, India Sherret, de Cranbrook, en Colombie-Britannique, n'a pas joué de chance non plus. Attendue de pied ferme dans cette compétition et sérieuse aspirante au titre, elle a chuté lourdement à mi-parcours avant d'être évacuée en civière. Cette scène n'était pas sans rappeler celle impliquant le Montréalais Christopher del Bosco, en finale masculine de ski cross quelques jours plus tôt.

Pour l'instant, le Comité olympique canadien s'est limité à dire que Sherret avait été transportée à l'hôpital et qu'elle reposait dans un état stable.

«Je ne lui ai pas parlé depuis sa chute, mais je suis confiant [qu'elle n'est pas blessée gravement], a confié l'entraîneur de l'équipe canadienne de ski cross, Stanley Hayer. On aurait dit qu'elle avait chuté au ralenti, donc je crois que l'impact a été moins brutal qu'anticipé.»

Sherret a terminé son parcours olympique au 18e rang, tandis que Thompson a été reléguée au 23e rang.