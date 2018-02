Dix coups de coeur aux Jeux de PyeongChang

5. La relève de la garde

On savait déjà que les Jeux de PyeongChang donneraient le ton à un changement de garde parmi les têtes d'affiche de l'équipe canadienne de patinage de vitesse course piste. On était toutefois loin de s'imaginer que Kim Boutin et Samuel Girard allaient connaître autant de succès à leurs débuts aux Olympiques.

Boutin a été impressionnante avec une récolte d'une médaille d'argent (1000 m) et deux de bronze (500 m et 1500 m), devenant la première patineuse de courte piste canadienne à gagner trois médailles individuelles lors des mêmes jeux. Et tout ça après avoir été l'objet après sa première course de menaces sur les réseaux sociaux à la suite de la disqualification d'une patineuse sud-Coréenne.

Girard, lui, a décroché l'or au 1000 m, en plus d'ajouter le bronze au relais. Avec la retraite de Charles Hamelin et Marianne St-Gelais, l'avenir de la discipline semble entre bonnes mains.