(Paris) Blessé au niveau du genou droit, Novak Djokovic n’en a pas moins écœuré Francisco Cerundolo qui pensait le tenir à sa main : après 4 h 39 et cinq sets, c’est bien le Serbe de 37 ans qui s’est qualifié lundi pour les quarts de finale à Roland-Garros. Mais pourra-t-il les jouer ?

Agence France-Presse

En quête d’un 25e titre du Grand Chelem et son quatrième sur la terre parisienne, il s’est défait de l’Argentin (27e mondial) 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 et devrait jouer son 59e quart de finale en Grand Chelem (record, un de plus que Federer), le 18e à Paris où il a également établi le nouveau record de victoires en Majeur (370, soit une de plus que Federer).

Mais à l’issue de la partie, il a expliqué s’être fait mal au genou droit en glissant dans le troisième jeu du deuxième set.

« J’ai commencé à avoir mal. Ça m’a complètement déstabilisé pendant deux sets, deux sets et demi. Je ne voulais plus m’installer dans des échanges trop longs. À chaque fois qu’il me faisait une amortie ou un changement de direction brusque, j’étais mal. A un moment, je ne savais plus si je devais continuer ou non. On m’a donné un traitement et, après la fin du troisième set, j’ai demandé qu’on m’en donne encore plus », a raconté Djoko.

Gavé d’anti-inflammatoires, il a pu terminer et gagner, mais quid de l’avenir ? « Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d’entrer sur le court et de jouer », a-t-il dit.

Tenant du titre, Djokovic doit parvenir en finale pour conserver encore sa place de N.1 mondial, menacée par Jannik Sinner.

Medvedev éliminé par De Minaur

Au prochain tour, il affrontera le double finaliste sortant Casper Ruud (7e), vainqueur de l’Américain Taylor Fritz (12e) 7-6 (8/6), 3-6, 6-4, 6-2.

L’autre quart de finale opposera l’Australien Alex De Minaur (11e) qui s’est défait du Russe Daniil Medvedev (5e), au vainqueur de la rencontre entre Alexander Zverev (4e) et Holger Rune (11e), programmée lundi en nocturne.

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Daniil Medvedev

Medvedev, gêné par une ampoule au pied droit, a été battu 4-6, 6-2, 6-1, 6-3 par De Minaur qui semblait ne pas en revenir d’atteindre les quarts à Roland-Garros.

« Je ne pensais pas arriver jusqu’en quarts ici, parce que ces dernières années je n’ai pas bien joué sur terre battue », a commenté le joueur de 25 ans qui n’avait jusqu’ici jamais même franchi le 2e tour.

De son côté, Medvedev a expliqué avoir souffert d’une ampoule « qui s’est irritée », tout en insistant sur le fait que son adversaire avait « mieux joué ».