(Paris) La Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et prétendante au titre, s’est qualifiée lundi sans trembler pour les quarts de finale de Roland-Garros en battant l’Ukrainienne Elina Svitolina (19e) 6-4, 6-3, en 1 h 9.

Agence France-Presse

« Je suis très contente de ma performance. Elina est une combattante et elle est donc toujours très difficile à jouer », a commenté Rybakina.

Lauréate de Wimbledon 2022, elle affrontera mercredi l’Italienne Jasmine Paolini (15e), vainqueure 4-6, 6-0, 6-1 de la Russe Elina Avanesyan (70e), pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré du tournoi sur terre battue.

La Kazakhe de 24 ans avait déjà atteint les quarts de finale à Paris en 2021.

Face à Svitolina, elle n’a pas été sans reproche, commettant notamment 23 fautes directes, mais elle a été plus efficace : elle s’est procuré au total sept balles de bris et en a converti cinq (deux dans la première manche et trois dans le second), quand Svitolina en a converti 2 sur 3 au total.

De son côté, Paolini jouera pour la première fois à 28 ans un quart de finale en Grand Chelem. Pour y parvenir, elle a su renverser une situation qui était bien mal embarquée.

« Ça a été difficile, surtout au début parce que les conditions de jeu étaient très différentes de la semaine dernière », a souligné l’Italienne en référence au soleil apparu lundi.

Alors, au début, elle a estimé avoir été « hors du match » et s’est retrouvée menée 4-0.

« Je me suis battue sur tous les points, j’ai pris les jeux les uns après les autres pour entrer dans la partie petit à petit et ça a payé ».

Elle a en effet réussi à revenir à 4-5 dans cette première manche, sans pouvoir empêcher son adversaire d’empocher la manche.

Mais, par la suite, Paolini a été nettement au-dessus.

L’Italienne (1,63 m) avait à ce jour pour meilleur résultat en Grand Chelem le 8e de finale joué en janvier aux Internationaux d’Australie. À Roland-Garros, elle n’avait jamais dépassé le deuxième tour.

Aucune chance pour Emma Navarro

PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

La Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, n’a laissé aucune chance à l’Américaine Emma Navarro (24e), qu’elle a écartée 6-2, 6-3 en 1 h 9, se hissant ainsi en quarts de finale pour la seconde fois, lundi à Roland-Garros.

L’an dernier, la double lauréate des Internationaux d’Australie (2023, 2024) s’était arrêtée en demies. Cette année, elle tentera de retrouver le dernier carré en affrontant la jeune Russe Mirra Andreeva (38e) ou la Française Varvara Gracheva (88e).

À grands coups et à grands cris, la Bélarusse de 26 ans a démoli le jeu de Navarro qui l’avait pourtant battue en mars à Indian Wells : elle a réussi quatre bris au total en ne laissant que dix points sur son propre service à son adversaire.

Sabalenka a mis d’entrée la pression sur son adversaire et s’est échappée 4-0 dans la première manche. Elle a ensuite tranquillement conservé ses mises en jeu pour empocher la manche.

Dans la seconde, elle a réussi le bris pour mener 3-1 et une dernière fois dans l’ultime jeu de la partie qu’elle a conclu sur un coup droit gagnant, son 36e coup gagnant de la partie.

« À Indian Wells ça avait été un match dur, alors j’étais prête à me battre aujourd’hui, je m’étais préparée à une vraie bataille », a commenté Sabalenka qui n’a pas encore perdu la moindre manche en quatre matchs depuis le début du tournoi.