Patinage artistique par équipe: le Canada remporte l'or

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, a permis au Canada de s'assurer du premier rang en patinage artistique par équipes, en terminant au troisième rang du programme libre chez les dames. Quelques minutes plus tard, Tessa Virtue et Scott Moir ont mis la touche finale en gagnant l'épreuve du programme long en danse sur glace.

Les 137,14 points de Daleman ont procuré huit points au Canada, portant le total du pays à 63. Ce fut suffisant, car les Athlètes olympiques de la Russie et les États-Unis n'avaient mathématiquement plus aucun espoir de passer devant.

«J'étais nerveuse. Je ne voulais pas laisser tomber l'équipe. J'ai patiné avec tout mon coeur et je me suis laissée imprégner du moment, a affirmé Daleman. Je fais partie d'une équipe incroyable. Je suis fière que nous ayons pu faire le travail.»

Virtue et Moir ont récolté 118,10 points lors de leur routine, ajoutant 10 points au classement pour le Canada, qui avait raflé la médaille d'argent dans cette discipline lors des Jeux de Sotchi, en 2014. Les Athlètes olympiques de la Russie ont suivi avec 66 points tandis que les États-Unis ont complété le podium grâce à 62 points.

Composée de vétérans, la formation canadienne est arrivée en Corée du Sud alors qu'elle était classée au premier rang. Virtue, Moir, Patrick Chan et le couple formé par Meagan Duhamel et Eric Radford en sont tous à leurs derniers Jeux olympiques et ils étaient déterminés à ramener au pays la première médaille d'or en patinage artistique depuis 2010, à Vancouver.

«Je vais garder cette médaille près de mon coeur parce qu'elle est aussi bonne que si je l'avais gagnée dans une compétition individuelle», a affirmé Chan, dont la performance a mis la table pour ce triomphe canadien.

Chan a amorcé la journée en se classant au premier rang du programme libre masculin en obtenant 179,75 points. Il a permis au Canada de demeurer en tête.

Patinant sous les paroles de la chanson «Hallelujah», interprétée par Jeff Buckley, le Torontois de 27 ans a réussi deux sauts quadruples, mais il a chuté en tentant son triple axel.

«Je n'avais pas été si nerveux depuis longtemps, a indiqué Chan, sourire en coin. J'ai fait de mon mieux et j'ai tout tenté.»

Le Canada s'était forgé une avance de six points devant les Athlètes olympiques de la Russie avant d'amorcer la troisième et dernière journée de compétition.

Duhamel et Radford ont patiné en couple pour le Canada tandis que Kaetlyn Osmond s'est exécutée pour le programme court.

Cette compétition par équipes, qui se donne des allures de Coupe Ryder au golf, a vu les 10 meilleurs pays réaliser un programme court dans chacune des quatre disciplines du sport. Seules les cinq meilleures nations ont pu effectuer un programme libre.