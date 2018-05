Le printemps Ovechkin?

Malgré sept saisons de plus de 50 buts, trois trophées Hart et six trophées Maurice-Richard, les Capitals de Washington n'ont jamais franchi la deuxième ronde des séries en 13 printemps depuis l'arrivée d'Ovechkin à Washington. Pire, son principal rival au titre de joueur phare de la LNH, Sidney Crosby, a déjà trois Coupes Stanley en banque, et une finale.

À 32 ans, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ovechkin a marqué le but gagnant hier, à la manière Crosby, en frappant la rondelle au vol, pour permettre aux Capitals de prendre une avance de 2-1 dans leur série les opposant aux Penguins.

Après le match, devant les journalistes, Ovechkin a parlé de l'équipe plutôt que de son exploit individuel. «Peu importe, comment, peu importe qui a compté, nous voulions gagner et nous l'avons fait. Nous nous sommes sacrifiés, nous avons joué de façon robuste et il faut continuer.»

Ovechkin a maintenant 13 points, dont 8 buts, en 9 matchs ce printemps. Il n'avait jamais obtenu autant de points en séries depuis... 2009. Cette année-là, il avait amassé 21 points, dont 11 buts, en 14 matchs. Depuis, Ovechkin avait marqué 31 buts en 76 matchs, un rendement inférieur à ce qu'il nous avait habitués.

L'attaque des Capitals semble aussi mieux équilibrée. L'émergence d'Evgeny Kuznetsov au centre permet d'utiliser Nicklas Backstrom sur un deuxième trio avec T. J. Oshie. Lars Eller fait du gros travail sur le troisième trio.

La série se poursuivra à Pittsburgh, avant de retourner à Washington pour le cinquième match. Il reste encore deux grosses victoires à acquérir pour permettre à Ovechkin et ses camarades d'atteindre le carré d'as pour la première fois.

Les Capitals ont été éliminés en deuxième ronde par Pittsburgh lors des deux dernières saisons. Mais en chacune de ces occasions, ils tiraient de l'arrière 3-1 et n'ont jamais pu s'en remettre.

Pendant ce temps, le défenseur du Canadien, Karl Alzner, doit vouloir ravaler ses paroles. Il avait déclaré, cet été, quitter les Capitals parce qu'il croyait avoir de meilleures chances de gagner la Coupe Stanley avec le Canadien. Hum...