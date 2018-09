Le Canadien perd Jake Evans, transporté à l'hôpital

En troisième période, Evans s'amenait en zone adverse quand il a été plaqué par le défenseur Jonathan Aspirot. Evans a chuté lourdement sur la patinoire et y est resté étendu, inconscient. Les soigneurs des deux équipes ont vite accouru et le joueur a été évacué sur une civière. Il y avait une petite tache de sang sur la patinoire.

Après le match, Evans a été transporté à l'hôpital. « Il est conscient et bouge ses membres », a fait savoir le Canadien via son compte Twitter.

Evans, 22 ans, fait ses débuts chez les professionnels cette saison, après quatre années à l'Université Notre Dame.

Le premier choix des Sénateurs au dernier repêchage, Brady Tkachuk, a marqué deux buts dans la victoire, et a été la grande vedette de la soirée. Alex Formenton et Christian Jaros ont inscrit les autres filets, tandis que le gardien Filip Gustavsson n'a eu qu'à bloquer 15 rondelles pour signer le jeu blanc.

Samuel Harvey (trois buts) et Stephen Dillon (un but) se sont partagé le travail devant le but du Tricolore.

Les espoirs du CH s'entraînent samedi à Brossard, et affronteront les espoirs des Maple Leafs dimanche. Ces derniers croisent le fer avec les Sénateurs samedi.