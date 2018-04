Les Devils s'approchent d'une place en séries

Taylor Hall et la recrue Will Butcher ont tous les deux marqué deux buts pour permettre aux Devils du New Jersey de s'approcher dangereusement d'une première place en séries éliminatoires depuis 2012 en vertu d'un gain de 5-2 face aux Rangers de New York, mardi soir.

Les Devils se sont approchés à deux points de mettre un terme à leur disette en signant un troisième gain consécutif. Ils ont remporté six de leurs sept dernières rencontres.

Travis Zajac a amorcé la séquence de trois buts en première période en touchant la cible après 25 secondes, tandis que Keith Kinkaid a réalisé 22 arrêts. Butcher, qui n'avait jamais enfilé plus d'un but dans un match, a profité de deux avantages numériques pour faire mouche. Hall a pour sa part inscrit son premier but de la rencontre avec l'avantage d'un homme et a récolté son 39e but de la campagne en battant Henrik Lundqvist lors d'un tir de pénalité.

Ryan Spooner et Kevin Hayes ont répliqué pour les Rangers, qui rateront les séries pour la première fois depuis la saison 2009-10. Lundqvist a repoussé 39 tirs.