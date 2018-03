 Claude Julien: «Je veux voir les joueurs compétitionner» 

«J'évalue l'équipe selon l'effort, pas la situation dans laquelle on se trouve. Je veux voir les joueurs compétitionner. On n'évalue pas la situation en se disant qu'il n'y a pas de pression. Si un joueur fait des erreurs, on va le corriger. Les joueurs savent ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils veulent accomplir d'ici la fin de la saison.»

À savoir maintenant s'il est possible qu'un autre joueur s'ajoute au groupe actuel, Claude Julien reste très vague. «Peut-être», s'est-il contenté de dire. On sait justement qu'un joueur universitaire comme Jake Evans pourrait avoir un essai, mais il s'est qualifié en fin de semaine pour le Frozen Four en NCAA avec Notre Dame. À surveiller dans les prochains jours.

Un autre qui ne devrait pas s'ajouter au groupe, c'est Max Pacioretty. Le capitaine portait un survêtement sportif ce matin et il s'est entraîné seul, longtemps avant ses coéquipiers. Il a notamment fait plusieurs exercices de patin pour tester son genou.

«Je pense que c'est la première fois qu'il retourne sur la glace depuis sa blessure, a dit l'entraîneur. C'était sa décision. Je ne pense pas qu'il va revenir avant la fin de la saison. On va peut-être revoir David Schlemko et Rinat Valiev, mais pour le reste, j'ai des doutes.»

Schlemko était d'ailleurs à l'entraînement ce matin, mais il ne devrait pas jouer ce soir. À l'attaque, Daniel Carr a fait du temps supplémentaire, ce qui signifie qu'il devrait être laissé de côté.

Claude Julien a également confirmé que Carey Price sera devant le filet.

La meilleure saison de Gallagher

Un mot aussi sur Brendan Gallagher. Son prochain point sera son 48e cette saison, un plateau qu'il n'a jamais atteint au cours de sa carrière. Sans compter qu'il a marqué 28 buts, un sommet pour lui, et que 27 de ses 47 points ont été inscrits sur la route.

Dans un article ce matin, Guillaume Lefrançois démontrait que c'est un phénomène rarissime cette saison chez le Canadien d'être si bon dans les arénas adverses. Comment l'explique-t-il?

«Je ne sais pas. Je ne savais même pas! Nous n'avons pas eu les succès comme équipe. Sur la route, tu ne peux pas faire d'erreurs, sinon ça change trop le momentum. Mais je ne peux pas trop me l'expliquer.»

Gallagher, bien sûr, a répété que les insuccès de l'équipe pesaient beaucoup plus lourd que ses succès individuels. Claude Julien, lui s'est tout de même permis d'encenser le petit attaquant.

«Ce qui lui a nui les dernières saisons, ce sont ses blessures. Quand il est santé, je vois ses atouts. Un gars qui fonce au filet et qui n'a pas peur va marquer des buts dans le hockey d'aujourd'hui. On voyait aussi avant qu'il tombait souvent sur le gardien. Les arbitres sévissaient. Il est beaucoup plus mature et expérimenté maintenant, mais il est encore autour du filet. Ce n'est pas une année chanceuse, il démontre ce qu'il peut apporter à l'équipe.»

- - -

La formation attendue ce soir

Byron - Drouin - Gallagher

Galchenyuk - De la Rose - Lehkonen

Scherbak - L. Shaw - Hudon

Deslauriers - McCarron - Froese

Carr laissé de côté

Reilly - Petry

Alzer - Juulsen

Benn - Lernout

Schlemko encore blessé

Price

Niemi