Antti Niemi a brouillé les cartes

Au moment où le Canadien se prépare à disputer son 71e match de 2017-2018, ce soir au Centre Bell, cette fois contre les Penguins de Pittsburgh, Niemi fait partie des rares rayons de soleil dans le ciel gris du Centre Bell.

Ce gardien finlandais, qui a été rejeté par trois équipes en moins d'un an (les Stars de Dallas ont racheté son contrat en juin, puis les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride l'ont envoyé au ballottage), est en voie de négocier un autre contrat dans la Ligue nationale, lui dont l'entente actuelle se termine cette saison.

Markus Lehto, l'agent du gardien finlandais, a confirmé hier à La Presse qu'aucune discussion n'a encore été entamée avec la direction montréalaise. Mais selon Lehto, Niemi se retrouve maintenant en position de force.

«Nous n'avons pas encore parlé avec la direction du Canadien parce que nous allons attendre la fin de la saison, a expliqué l'agent en entrevue téléphonique. Je sais déjà qu'Antti adore Montréal, la ville et ses coéquipiers. Il était dans une situation difficile à Dallas, à Pittsburgh aussi, et en Floride, il y avait déjà deux gardiens sous contrat à long terme. Mais il est maintenant dans une bien meilleure position, et il est en train de prouver à tout le monde qu'il peut encore jouer sur une base régulière dans cette ligue.»

Porte ouverte

À ce chapitre, il est difficile de contredire Lehto. Ainsi, pour ses neuf départs depuis le début de 2018, le gardien de 34 ans n'a jamais affiché un taux d'arrêts de moins de ,920, exception faite de son seul mauvais départ de 2018, une sortie hâtive à Las Vegas face aux Golden Knights.

En fait, ses taux lors des quatre derniers matchs (,964, ,960, ,941 puis ,947 mardi soir au Centre Bell contre Dallas) laissent croire que Niemi est en train de redevenir le gardien de premier plan qu'il a naguère été chez les Blackhawks de Chicago et les Sharks de San Jose.

«Je suis très fier de ce retour en force, et heureux d'obtenir cette chance ici. Ç'a été très difficile en début de saison pour moi. Ç'a été difficile de me retrouver au ballottage à deux reprises, sans trop savoir ce qui allait m'arriver. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à moi, alors je dois être reconnaissant envers ceux qui l'ont fait.

«Mon mauvais début de saison a été le résultat de la fin de la saison dernière, probablement. Je ne me sentais pas très bien. Et quand je suis arrivé ici, j'ai seulement essayé de tout redémarrer. Je n'ai pas joué beaucoup en arrivant chez le Canadien, mais j'imagine que ça n'a pas été une mauvaise chose, parce que ça m'a permis de passer beaucoup de temps à l'entraînement, à peaufiner les détails de mon jeu. Je n'avais pas à me préparer pour le match du lendemain, j'avais seulement à me concentrer sur les entraînements.»

Il n'y aura plus beaucoup de suspense d'ici à la fin de saison chez le Canadien, mais devant le filet, le scénario s'annonce tout de même intrigant.

Carey Price va se remettre de sa commotion cérébrale et va redevenir le gardien numéro un de cette équipe, mais après? Charlie Lindgren, qui a dit oui en février à un nouveau contrat de trois ans à un volet, a du mal à prouver qu'il peut tenir le coup tous les soirs dans cette ligue.

Reste donc cette porte ouverte pour Niemi, qui est arrivé ici en novembre avec un masque tout blanc, sans aucune attente. Son embauche ressemblait davantage à une décision d'urgence qu'à quelque chose qui pourrait se traduire par un passage un peu plus long que prévu.

Mais voici que cette possibilité est bien réelle.

«Je n'ai pas pensé à ça, a-t-il ajouté mardi soir. Avec moi, c'est au jour le jour, et puis on verra ce qui va arriver plus tard. Mais je pense que je peux encore jouer dans cette ligue...»