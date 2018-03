 Kucherov, en fusillade, donne la victoire au Lightning face au Canadien 

C'était un premier but en cinq essais en fusillade pour Kucherov, qui domine la LNH avec 88 points. Le plus récent de ceux-ci a été son but égalisateur, avec un peu plus de six minutes au cadran en troisième période.

Tyler Johnson a été l'autre buteur du Lightning, invaincu à ses cinq dernières rencontres.

Louis Domingue a fait 27 arrêts du côté du Lightning, qui est à la mi-chemin d'une séquence de huit matches d'affilée à la maison. L'ancien des Coyotes a fait bonne impression à son premier départ à domicile avec Tampa Bay, après avoir entamé six matches à l'étranger.

Artturi Lehkonen et Alex Galchenyuk ont signé les buts du Canadien, qui perdait un quatrième match d'affilée.

«Nous avons vraiment travaillé fort, a tempéré l'entraîneur-chef Claude Julien. Je ne peux pas me plaindre de l'effort. Jouer comme nous l'avons fait, c'est ce que nous voulons faire d'ici à la fin de la saison. On apprend en affrontant les meilleurs, et ce match-là était un bon test pour nous.»

Charles Hudon a fourni deux passes et Antti Niemi a bloqué 32 tirs pour le Canadien, qui va conclure un séjour de six matches à l'étranger lundi, à Columbus.

Lehkonen a donné les devants 1-0 aux visiteurs à 4 min 10 s au premier vingt, en avantage numérique. Un tir de Hudon a dévié contre Dan Girardi et la rondelle est allée au cercle gauche à Lehkonen, qui a obtenu son sixième but de la saison avec un tir frappé. Adam Erne avait été puni pour avoir accroché.

Depuis un match de deux points contre Nashville le 10 février, Lehkonen avait été limité à deux mentions d'aide en 12 rencontres.

Hudon a filé en échappée après avoir intercepté une passe, dans la 13e minute de jeu, mais Domingue a contré sa manoeuvre du revers.

Tampa Bay a rééquilibré les chances avec le Tricolore à court d'un homme, Jacob De La Rose ayant fait trébucher. Mikhail Sergachev a glissé le disque au cercle droit à Johnson, qui a fait mouche grâce à un tir sur réception.

Johnson, qui marquait dans un deuxième match de suite, a atteint le cap des 20 filets pour la troisième fois de sa carrière.

Un tir de Sergachev avait touché le poteau, peu avant la troisième passe en deux matches du Russe de 19 ans, un choix de premier tour du CH, en 2016.

La riposte montréalaise est venue en contre-attaque, après qu'une passe du Lightning ait échoué dans le vide et donné contre la bande. Hudon a filé sur le flanc gauche et a refilé à Galchenyuk, qui a réussi un 16e filet en battant Domingue du côté éloigné, à 3 min en deuxième période. Galchenyuk en est à 40 points cette saison.

Hudon est passé près de se blesser à la cheville gauche, dans la deuxième minute du troisième vingt. Fonçant avec la rondelle sur le flanc gauche, il a glissé lorsque contré par Jake Dotchin puis a durement donné contre la bande, derrière le filet de Domingue. De la Rose et Lehkonen l'ont aidé à quitter la glace, et la route vers le vestiaire semblait longue. Mais quelques minutes plus tard, Hudon est revenu sur la patinoire, pour tenter des déplacements, et il a été en mesure de poursuivre. Son utilisation a toutefois été limitée par la suite.

«On espère que ce ne soit pas trop sérieux, a dit Julien. Ç'aurait pu être bien pire.»

À mi-chemin au troisième tiers, Alex Killorn, du Lightning, a vu son tir toucher le poteau à la droite de Niemi. Il avait fourni un point dans chacun des quatre derniers matches des siens.

Kucherov a ramené tout le monde à la case départ à 13 min 43 s au troisième vingt. Il a marqué de l'enclave, repéré par Steven Stamkos. La séquence a été rendue possible par l'échec-avant de J.T. Miller, qui a fait perdre le disque à Jordie Benn avec du jeu costaud, derrière le filet.

En prolongation, Galchenyuk a été frustré en échappée, le CH a écoulé une punition à Jonathan Drouin et finalement, Johnson a raté une chance en or en tirant trop haut, avec 30 secondes à disputer.