Canadien: le retour de Shaw, les débuts de Reilly

Claude Julien n'a pas perdu de temps pour évaluer son nouveau défenseur Mike Reilly. Il fera ses débuts dans la formation du Canadien ce soir contre les Islanders de New York, et il prendra la place de David Schlemko.

L'entraîneur a même confirmé que Reilly sera testé au sein de la deuxième vague d'avantage numérique.

Rappelons que le jeune homme de 24 ans a été acquis du Wild du Minnesota en retour d'un choix de cinquième tour, lundi, à la date limite des transactions.

Claude Julien a aussi confirmé le retour au jeu d'Andrew Shaw. Il jouera au sein du quatrième trio avec Byron Froese et Nikita Scherbak. Shaw a raté les 19 derniers matchs en raison d'une blessure au bas du corps.

«C'est bon de le revoir, ça fait un bout de temps qu'il est blessé et il a hâte de revenir. Un bon vétéran qu'on est content de revoir.»

Pour lui faire de la place, Nicolas Deslauriers, Logan Shaw et Daniel Carr seront laissés de côté. Pour Deslauriers, c'est toujours un peu surprenant compte tenu de l'intensité de son jeu soir après soir.

«Il y a plusieurs joueurs dans la rotation, pas juste Deslauriers, a expliqué Julien. On a trop de joueurs, il va y avoir des rotations, il y a des bons joueurs qui écopent même s'ils jouent bien. On ne peut pas tous les faire jouer. On doit évaluer notre équipe et ça va arrive encore d'ici la fin de la saison. On s'habitue.»

C'est Antti Niemi qui défendra le filet du Canadien. Par ailleurs, l'entraîneur a annoncé que Carey Price ne partira pas avec l'équipe pour le voyage de six matchs, mais il pourrait bien rejoindre ses coéquipiers en cours de route.