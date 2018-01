Victoire dramatique pour les Capitals

Brett Connolly a créé l'égalité avec 3:08 au cadran et Alex Ovechkin a ajouté son 28e but de la saison et deux aides pour les Capitals.

Lars Eller a marqué en avantage numérique et Philipp Grubauer a repoussé 36 tirs pour aider les Capitals à signer une deuxième victoire en 10 jours à Raleigh. Les Capitals avaient aussi triomphé en prolongation dans le domicile des Hurricanes le 2 janvier, grâce à deux buts d'Ovechkin en fin de rencontre.

Jordan Staal et Sebastian Aho ont touché la cible en avantage numérique en plus d'amasser une aide sur le but de l'un et l'autre. Jeff Skinner a ajouté un but à égalité numérique pour les Hurricanes, qui avaient gagné 3-1 à Washington, jeudi.

Le but égalisateur de Connolly a été inscrit à la suite d'un revirement du défenseur Noah Hanifin derrière son filet. De son côté, Beagle a profité d'un retour pour déjouer le gardien Cam Ward.

Ward a effectué 23 arrêts.