 Le Canada dévoilera son équipe olympique de hockey jeudi 

C'est ce qu'ont annoncé mercredi, dans un communiqué conjoint, les responsables de Hockey Canada et du Comité olympique canadien.

Avec la contribution de joueurs étoiles de la Ligue nationale, le Canada a triomphé lors des Jeux de 2010 et de 2014, à Vancouver et à Sotchi.

Le directeur général Sean Burke et l'entraîneur-chef Willie Desjardins n'auront toutefois pas ce luxe le moins prochain puisque la LNH a décidé, pour la première fois depuis 1994, de ne pas permettre aux joueurs de la LNH de prendre part aux Jeux.

Les dirigeants de Hockey Canada ont profité de trois tournois tenus en Europe, la Coupe Karjala, la Coupe Channel One et la Coupe Spengler, pour évaluer des joueurs. La grande majorité des joueurs sélectionnés par le Canada venait d'équipes évoluant dans des ligues européennes. Certains joueurs de la Ligue américaine et de collèges américains ont également eu l'occasion de se faire valoir.

Le tournoi olympique, qui réunira 12 pays, s'échelonnera du 14 au 25 février.