Nicolas Deslauriers de retour dans la formation

Deslauriers jouera au sein du quatrième trio avec Andrew Shaw, au centre, et Daniel Carr.

Le Québécois avait été rayé de la formation au dernier match face aux Panthers, une décision qui en avait surpris plusieurs.

D'autant plus que Deslauriers venait de connaître un excellent mois, avec 4 buts et 3 passes en 11 matchs. Il a d'ailleurs reçu ce matin la Coupe Molson de décembre pour souligner sa contribution, avouons-le, plutôt inattendue.

«Ça démontre ce que son trio (avec Froese et Carr) et lui ont fait en décembre, a dit l'entraîneur Claude Julien. Quand on cherchait des buts, ils en donnaient, ils travaillaient bien ensemble. Ça inspire, je trouve ça valorisant que ce ne soit pas toujours les gros noms qui gagnent et que ce soit des gars qui se défoncent. C'est bon signe, ça démontre qu'il y a de la profondeur.»

Sinon, la formation restera inchangée. Ce qui signifie que Jonathan Drouin aura une autre occasion de se faire valoir au centre, malgré ses derniers matchs plus ardus.

«Il aime ça et ça lui donne la chance d'utiliser toute la glace, a souligné Julien. Il a eu quelques retards, il a eu des blessures, il a manqué une semaine complète à un certain moment. Mais quand je le vois patiner avec cette vitesse, c'est un signe encourageant. On est frustrés, mais en même temps, c'est le moment où un entraîneur doit être positif et encourager ses joueurs. Je ne vais pas sortir le marteau et empirer les choses.»

À la ligne bleue, aucun changement. Brett Lernout sera donc encore une fois laissé de côté.