 Le Canadien subit un troisième revers consécutif en matchs préparatoires 

Le Canadien de Montréal a subi un troisième revers en autant de sorties en matchs préparatoires, et un deuxième en autant de soirs au Centre Bell, alors qu'il s'est incliné 4-1 aux mains des Devils du New Jersey, jeudi.

Le seul but du Tricolore est allé au défenseur Éric Gélinas, un ancien des Devils, contre le gardien Keith Kinkaid lors d'un avantage numérique en deuxième période. Kinkaid a joué tout le match et a fait face à 29 rondelles.

>> Le sommaire de la rencontre

Carey Price a également passé toute la soirée devant le filet du Canadien et il a cédé devant Mirco Mueller, en première période, Nico Hischier, au deuxième vingt, et Jesper Bratt, à mi-chemin du dernier tiers. Price a reçu 31 tirs.

Bratt a inscrit un deuxième but dans un filet désert avec 16,3 secondes à jouer à la troisième période.

Avec une formation semblable à celle qui avait affronté les Bruins de Boston au Centre Vidéotron lundi soir, sans trop de panache d'ailleurs, le Canadien a été à peine plus incisif contre les Devils.

En première période, lors de laquelle la formation montréalaise a été limitée à seulement sept tirs, c'est Jeff Petry qui s'est avéré le plus menaçant, avec deux bons tirs, dont un lors d'un avantage numérique.

Au deuxième vingt, il a fallu que les Devils écopent trois pénalités dans un intervalle de 28 secondes, dont deux simultanées à 16:49, pour que le Canadien impose sa présence en territoire rival. Durant cette séquence, le Tricolore a obtenu six tirs, mais quatre d'entre eux sont venus de Petry et de Gélinas à la ligne bleue.

Par ailleurs, si des joueurs comme Charles Hudon et Victor Mete avaient profité de la visite des Capitals de Washington, mercredi, pour s'imposer et marquer d'importants points, on ne peut en dire autant d'attaquants comme Michael McCarron, Jason De La Rose, Daniel Carr et Andreas Martinsen.

McCarron a bien donné quelques mises en échec, mais il n'a rien généré en attaque et a terminé le match sans un seul tir au but, comme De La Rose et Carr d'ailleurs. Parmi les jeunes en audition, Nikita Scherbak a été un peu plus visible.

Après le match, le Canadien a porté sa formation à 46 joueurs en retranchant les attaquants Niki Petti, Yannick Veilleux, Thomas Ebbing, Antoine Waked et les défenseurs Stefan Leblanc, Simon Bourque et Thomas Parisi. Ils se rapporteront au Rocket de Laval.

Le Canadien n'évoluera pas au Centre Bell avant le vendredi 29 septembre, alors que les Panthers de la Floride seront les visiteurs. Entre-temps, les hommes de Claude Julien se rendront à Ottawa samedi, à Toronto lundi et à Québec mercredi pour y affronter les Maple Leafs.

Échos de vestiaire

Claude Julien, sur la situation actuelle de l'équipe au camp d'entraînement: «À ce temps-ci de la saison, la chose la plus importante c'est l'évaluation, et c'est ce que nous faisons en ce moment.»

Brendan Gallagher, sur la différence du niveau de compétitivité entre les deux équipes: «Ils ont travaillé plus fort que nous, ils ont mieux compétitionné que nous. Peu importe qu'il s'agisse d'un match préparatoire, vous vous devez de jouer avec ardeur.»

Carey Price, sur l'adaptation avec les joueurs qui se sont joints à l'équipe: «Ce sera intéressant de voir comment nous allons former un tout au début de la saison. Il y a beaucoup de nouveaux éléments. Quand nous aurons commencé à réduire le nombre de joueurs et à bâtir une chimie en tant qu'équipe, nous espérons que les résultats se feront sentir à la fin du camp.»

>> Les cinq moments-clés de la rencontre