Deuxième départ en deux soirs pour Carey Price

Surprise au camp d'entraînement du Canadien. L'équipe a confirmé que Carey Price obtiendra le départ ce soir contre les Devils du New Jersey, au Centre Bell.

Price amorcera donc un deuxième match en deux soirs. Hier, le numéro 31 a disputé la première moitié du duel face aux Capitals, au cours de laquelle il a accordé deux buts sur 10 tirs.

> Mathias Brunet: Mes impressions sur le match d'hier...

Son auxiliaire sera Zachary Fucale. On ignore encore si Price disputera la moitié ou la totalité de la rencontre. Al Montoya, projeté comme auxiliaire de Price cette saison, sautera donc son tour pour un deuxième match de suite.

Depuis le début du camp, Claude Julien a indiqué à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas surmener ses vétérans.

À l'attaque, le trio d'Alex Galchenyuk, Phillip Danault et Brendan Gallagher mènera l'attaque montréalaise. Notons que les attaquants Daniel Carr, Nikita Scherbak et Andreas Martinsen et le défenseur Jakub Jerabek disputeront tous un deuxième match en deux soirs.

Chez les Devils, les visages les plus connus seront les attaquants Taylor Hall et Marcus Johansson, de même que le tout premier choix du dernier repêchage, le Suisse Nico Hischier.

Par ailleurs, l'attaquant Chris Terry (torse) et le défenseur David Schlemko (main) se sont exercés avant le reste du groupe. On ignore toujours leur date de retour au jeu.

Enfin, l'essai du Québécois Maxime Fortier est terminé. Les Mooseheads d'Halifax, son équipe junior, ont annoncé le retour de Fortier et l'ont du coup nommé capitaine.