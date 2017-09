 Les Jets prolongent les contrats de Cheveldayoff et Maurice 

Même si les Jets n'ont participé aux séries éliminatoires qu'une fois depuis leur retour à Winnipeg, l'organisation croit de toute évidence avoir les bons hommes en place: l'équipe a offert jeudi des prolongations de contrat de plusieurs saisons à leur directeur général Kevein Cheveldayoff et à l'entraîneur-chef Paul Maurice.

Des deux, l'avenir de Maurice semblait le plus incertain cet été, alors qu'il allait entamer la dernière saison inscrite à son contrat.

Les Jets n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes croissantes à leur endroit l'an dernier, alors que plusieurs joueurs ont subi des blessures et que leurs gardiens n'ont pas offert de performances à la hauteur. L'équipe a terminé au neuvième rang dans l'Ouest, à sept points d'une place en séries.

Tout n'a pas été sombre: le jeune Finlandais Patrik Laine a inscrit 36 buts et récolté 64 points en 73 matchs, tandis que Mark Sheifele et Nikolaj Ehlers ont bien fait. Le Danois de 21 ans a connu toute une deuxième saison dans la LNH, avec 64 points.

Ces jeunes talents, jumelés aux vétérans comme Bryan Little, Dustin Byfuglien et Blake Wheeler, ont fait dire à plusieurs que les Jets seraient une équipe à surveiller en 2016-17. Malgré l'engouement, ils ont raté les séries pour une deuxième saison d'affilée.

À leur seule participation, en 2015, ils avaient été balayés par les Ducks d'Anaheim.

Cheveldayoff avait quitté les Blackhawks de Chicago pour accepter le poste de directeur général des Jets huit jours après leur relocalisation, en 2011. Malgré le peu de succès que l'équipe a connu sous sa gouverne, il a su donner aux Jets plusieurs talentueux jeunes joueurs.

En plus de Laine, Ehlers et Scheifele, les Jets comptent sur Josh Morrissey, qui, à 22 ans, a patiné sur leur premier duo de défenseurs l'an dernier; le défenseur de 23 ans Jacob Trouba; ainsi que les intrigants patineurs de 20 ans Kyle Connor et Jack Roslovic. Connor a obtenu 44 points en 52 matchs dans la Ligue américaine, tandis que Roslovic en a inscrit 48 en 65.

Mais pour connaître du succès cette saison, les Jets devront s'améliorer devant le filet.

C'est pourquoi Cheveldayoff a embauché l'ex-gardien des Flyers et vainqueur du trophée Calder Steve Mason pour deux saisons cet été, souhaitant que le vétéran de 29 ans apporte de la stabilité à cette position.