Andrew Shaw: «Ils vont donner tout ce qu'ils ont»

(New York) L'atmosphère était détendue chez le Canadien à quelques heures du quatrième match de la série l'opposant aux Rangers de New York. Avant le début de l'entraînement matinal, quelques joueurs lançaient des rondelles dans les airs en espérant atteindre le plafond bas du Madison Square Garden. Andrew Shaw y est presque parvenu, mais il était surtout bien fier d'avoir attrapé la rondelle avec la lame de son bâton au moment où elle est retombée!

Atmosphère détendue, disions-nous. Mais il n'en demeure pas moins que le Tricolore ne perd pas de vue la tâche qui l'attend ce soir face aux Rangers.

«Ils vont donner tout ce qu'ils ont ce soir, c'est un match énorme dans cette série, anticipe Shaw. Ou bien la série sera égale ou alors nous aurons l'avance par deux matchs. D'une certaine façon ils ont le dos au mur et une équipe devient dangereuse dans cette situation. Il faut s'attendre à ce qu'ils jouent leur meilleur hockey et on doit rivaliser en termes de travail et de compétition.»

Claude Julien n'apportera aucun changement à sa formation pour ce match où Carey Price tentera de décrocher un septième gain consécutif au Madison Square Garden. Les Rangers, eux, voudront freiner une séquence de six revers en séries à domicile, séquence au cours de laquelle ils ont accordé 21 buts à l'adversaire et n'en ont marqué que quatre.

«On est contents mais on n'est pas satisfaits, se plaît à répéter Phillip Danault. Il nous reste encore beaucoup de choses à travailler. C'est important qu'on reste concentrés là-dessus. On ne doit pas penser à l'avance qu'on a prise dans la série et y aller un match à la fois.»

Parlant du centre québécois, il a peut-être été plus discret offensivement depuis le début de la série mais son trio est néanmoins l'un des plus efficaces en possession de rondelle à travers la LNH depuis le début des séries.

«Des jeunes comme Danault et Lehkonen jouent de la même façon en séries, s'est réjoui Julien. Ils ne semblent pas nerveux et ne sortent pas de leur élément. Ils sont demeurés les mêmes joueurs en séries. Si c'est en raison des vétérans qui les entourent, tant mieux; mais si ça vient en bonne partie d'eux-mêmes, ça démontre leur caractère et le genre de joueur qu'ils sont.»

Le Tricolore entend continuer de s'appliquer à gagner ses batailles à un-contre-un, à mieux contrer les montées des Rangers en possession de la rondelle et à s'assurer que Carey Price voit toutes les rondelles en libérant le devant du filet et en jouant de façon physique dans son territoire.