 Les Predators poussent les Blackhawks au bord du gouffre 

Kevin Fiala a marqué sur un tir du revers à 16:44 de la période de prolongation et les Predators de Nashville ont surmonté un déficit de 2-0 pour l'emporter 3-2 face aux Blackhawks de Chicago, qui font face à l'élimination dans cette série.

Associated Press Nashville

Filip Forsberg a marqué à deux reprises en troisième période pour forcer la tenue d'une période supplémentaire. Pekka Rinne a effectué 34 arrêts.

Dennis Rasmussen et Patrick Kane ont marqué les premiers buts en série pour les Blackhawks.

La troupe de Joel Quenneville fait face à l'élimination, traînant de l'arrière 0-3 dans cette série quart de finale de l'Association Ouest. C'est la première fois que les Blackhawks tirent de l'arrière ainsi depuis leur élimination en 2011 face aux Canucks de Vancouver.

Fiala a finalement capitalisé sur sa troisième chance de marquer en prolongation. Un peu plus tôt dans la période, Crawford a sorti la mitaine pour bloquer un tir de Fiala et a ensuite fait un arrêt du bout des orteils alors qu'il ne restait que 6:00 à jouer.

Les Predators ont dominé les Blackhawks au chapitre des tirs au but (49-36).

La séquence de jeu blanc de Rinne a pris fin lorsque Rasmussen a inscrit son premier but à vie en série alors qu'il n'y avait que 65 secondes de jouées en deuxième période. Il a battu Rinne du côté de la mitaine sur une passe de Marcus Kruger.

Les Blackhawks ont rapidement pris les devants 2-0 lorsque Patrick Kane a marqué en avantage numérique sur un tir des poignets à 11:15 du deuxième tiers. Il s'agissait de son 50e but des séries en carrière.

Forsberg a marqué son premier but en captant une rondelle en plein vol à 4:24 de la troisième période. Une révision a été demandée, mais la reprise vidéo a confirmé que le but était bel et bien bon.

L'attaquant des Predators a ensuite égalé la marque à 14:08, décochant un tir suite à celui de Ryan Ellis en provenance de la pointe. On a une fois de plus eu recours à la reprise vidéo pour vérifier que Arvidsson n'interférait pas dans le travail de Crawford. Une vérification qui a confirmé le deuxième but des Predators.

La quatrième rencontre aura lieu jeudi, à Nashville.