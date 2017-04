Statu quo chez les Rangers

«Ça nous donne des options. En séries, la profondeur à toutes les positions est une clé et on est choyés d'en avoir autant», a expliqué Vigneault.

Malgré tout, les New-Yorkais refusaient de claironner au lendemain de leur victoire dans le premier match.

«Défensivement, on a été bons. Mais les ailiers, on peut être meilleurs le long des bandes, car on a permis quelques chances de marquer, a rappelé l'attaquant Rick Nash. Mais Henrik a été notre meilleur joueur et c'est pourquoi on a besoin de lui tous les soirs.»

Les petits garçons

Dans un match où 98 mises en échec ont été distribuées, la robustesse a pris nettement plus de place que ce à quoi on s'attendait, de la part de deux équipes réputées, depuis quelques années, pour leur vitesse.

«On sait que les deux équipes ont beaucoup de vitesse, mais c'est du hockey des séries, a rappelé le défenseur Brendan Smith. Les cinq premières minutes, c'est comme si on jouait sans rondelle. Tout le monde veut frapper et se préparer pour la série.»

Le jeu est devenu particulièrement robuste à la fin, quand Andrei Markov a dardé Rick Nash... directement devant l'arbitre! Markov a reçu une punition d'inconduite, mais ne sera visiblement pas sanctionné davantage.

Chez les Rangers, on n'a pas voulu en faire de cas.

«Ce n'est jamais plaisant de recevoir ça, mais ça fait partie du hockey. C'est du hockey des séries, il y a beaucoup d'émotions. Tu es dans une guerre, les choses se passent rapidement», a répondu Nash.

«S'ils ont à le faire, ce sont des professionnels, a ajouté Vigneault, au sujet du département de sécurité des joueurs de la LNH.

«Ce sont des petits garçons qui aiment être des petits garçons sur la patinoire.»

La série reprend demain soir, au Centre Bell.