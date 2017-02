 Le Canadien s'incline en tirs de barrage face aux Oilers 

Leon Draisaitl a trouvé le fond du filet en tirs de barrage et les Oilers d'Edmonton ont signé une victoire de 1-0 aux dépens du Canadien de Montréal dimanche après-midi au Centre Bell.

Premier joueur dépêché par Todd McLellan, Draisaitl a déjoué Al Montoya d'un tir du côté du bâton. Ce fut suffisant pour les Oilers, puisque Cam Talbot a fermé la porte à Alexander Radulov, Paul Byron et Max Pacioretty.

Le Canadien a ainsi subi un troisième revers d'affilée pendant que les Oilers mettaient fin à une série de trois défaites.

À son premier départ à Montréal depuis le 18 octobre, et seulement son troisième match au Centre Bell cette saison, le gardien Montoya a réalisé 32 arrêts, dont un contre Connor McDavid qui s'est présenté seul devant lui à mi-chemin de la période de prolongation.

À l'autre extrémité de la patinoire, Talbot, qui prenait part à une 49e rencontre depuis le début du calendrier, a bloqué 22 rondelles. Shea Weber l'a testé avec un puissant tir de la pointe droite lors de la période supplémentaire, mais le gardien des Oilers n'a pas bronché.

Le Canadien aura congé d'entraînement lundi et quittera Montréal en début d'après-midi pour un séjour de deux matchs dans l'Ouest américain. Tout commencera mardi soir avec une visite à Denver pour y affronter l'Avalanche du Colorado, la pire formation de la LNH. Deux soirs plus tard, le Canadien se rendra en Arizona pour se mesurer aux Coyotes.

Le Canadien sera de retour à Montréal le samedi 11 février alors que s'arrêteront les Blues de St. Louis et, le lendemain, il croisera le fer avec les Bruins, à Boston, pour son dernier match avant la pause obligatoire de cinq jours.

Une attaque sans punch

Pour l'attaque du Canadien, les deux premières périodes du match de dimanche après-midi ont été identiques à celles du duel de la veille contre les Capitals de Washington.

Un peu comme Braden Holtby samedi, Talbot n'a été que très peu mis à l'épreuve pendant les deux premières périodes de jeu, à l'issue desquelles le Canadien n'avait obtenu que 15 tirs.

Contre toute attente, ce sont le défenseur Alexei Emelin et l'attaquant David Desharnais, laissé de côté la veille, qui ont été les plus menaçants après 40 minutes de jeu, avec trois tirs chacun.

Emelin a d'ailleurs eu une belle occasion d'ouvrir la marque tôt en première période lorsque son tir de la pointe gauche a été stoppé par Talbot avant d'aboutir sur le poteau.

Pendant ce temps, Montoya, sans devoir faire de miracles, s'est montré solide en bloquant les 25 rondelles dirigées vers lui.

En fait, le Canadien semblait plus préoccupé à se défendre contre McDavid.

Limité à un seul but à ses trois sorties précédentes, le jeune prodige des Oilers a été on ne peut plus visible, tout particulièrement en première période.

Lors du premier vingt, McDavid a joué pendant 7 minutes et 29 secondes, a obtenu quatre tirs au but et provoqué deux punitions, dont une un peu douteuse à l'endroit de Weber.

Vers la fin de la deuxième période, McDavid a procuré un autre avantage numérique aux Oilers lorsque Emelin l'a accroché. La décision a semé le mécontentement du défenseur russe et du public, qui a plusieurs fois hué McDavid dès qu'il touchait à la rondelle.

Sa meilleure chance de marquer est venue avec un peu plus de quatre minutes à écouler au temps réglementaire, lorsqu'il s'est présenté au filet de Montoya après avoir contourné Weber. Mais le gardien du Canadien lui a fermé la porte.

De plus, les hommes de Michel Therrien ont su limiter les dégâts pendant ces trois infériorités numériques, ne concédant que cinq tirs et un seul le moindrement dangereux, celui de Draisaitl pendant la punition à Weber.

Le Canadien a résisté à un quatrième désavantage numérique, celui-là en milieu de troisième, à la suite d'une punition à Andrew Shaw pour avoir fait trébucher.