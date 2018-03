Séries de la LHJMQ: l'Armada balaie les Foreurs

Avec une marque de 1-1, Drake Batherson a donné les devants à la troupe de Joël Bouchard à 11:23 de la troisième période.

Joel Teasdale et Alexander Katerinakis ont scellé l'issue du match - et de la série - en marquant tour à tour dans un filet désert dans un intervalle de 34 secondes.

Thomas Éthier a marqué l'autre but de l'Armada, tandis que David Henley a donné la réplique pour les Foreurs.

Victoriaville 1 Gatineau 2

À Gatineau, Anthony Beauchamp a marqué son troisième but des séries à 12:14 de la troisième période, et les Olympiques ont vaincu les Tigres de Victoriaville 2-1.

Du coup, les Olympiques ont évité l'humiliation d'un balayage. Ils tenteront de rester en vie lors du cinquième match, vendredi soir à Victoriaville.

Dawson Theede avait permis aux Olympiques de créer l'égalité à 1-1 dans le match grâce à son troisième des séries, à 7:06 du troisième vingt.

Mathieu Sévigny a inscrit le seul but des Tigres, lors d'un désavantage numérique en première période.

Acadie-Bathurst 3 Chicoutimi 6

À Chicoutimi, les Saguenéens ont inscrit trois buts sans riposte en troisième période et ils ont renversé le Titan d'Acadie-Bathurst 6-3.

La série est maintenant égale 2-2 et le cinquième match aura lieu vendredi soir à Bathurst.

Kelly et Kevin Klima ont été deux des piliers offensifs des Saguenéens avec deux buts et une aide chacun.

L'autre meneur a été Morgan Nauss qui a complété sa soirée de travail avec un but et trois mentions d'aide. Zachary Lavigne a complété, tout en ajoutant une aide.

Olivier Galipeau, Ethan Crossman et Antoine Morand avaient permis au Titan de transformer un déficit de 0-2 en une avance de 3-2 en un peu plus de six minutes pendant la période médiane.

Québec 4 Charlottetown 2

À Charlottetown, le gardien Antoine Samuel a réalisé 35 arrêts et il s'est avéré la vedette d'un gain de 4-2 des Remparts de Québec face aux Islanders.

En gagnant ce troisième duel, les joueurs de l'entraîneur-chef Philippe Boucher ont récupéré l'avantage de la glace qu'ils avaient perdu après leur revers lors du match initial au Centre Vidéotron.

Les Remparts ont arraché cette importante victoire même s'ils n'ont obtenu que 19 tirs. En troisième période, les Islanders ont dominé 17-4 à ce chapitre, mais la formation de la Vieille capitale a marqué deux buts contre un seul.

Jesse Sutton a inscrit l'éventuel filet victorieux après exactement quatre minutes de jeu et Matthew Boucher a ajouté le but d'assurance dans une cage déserte, à 19:39.

Entre les deux, Saku Vesterinen avait réussi à tromper la vigilance de Samuel.

Andrew Picco, en première période, et Matthew Grouchy, au deuxième vingt, ont également fait vibrer les cordages pour les Remparts.

Keith Geston avait donné l'avance 1-0 aux Islanders, qui accueilleront les quatrième et cinquième matchs, vendredi et samedi.

Rouyn-Noranda 2 Sherbrooke 4

À Sherbrooke, le Phoenix a marqué deux buts consécutifs durant les trois dernières minutes de jeu de la troisième période et il a défait les Huskies de Rouyn-Noranda 4-2.

La série est maintenant égale 2-2 et le cinquième match sera présenté vendredi soir à Rouyn-Noranda.

Avec une marque de 2-2, Samuel Poulin a donné les devants au Phoenix avec 2:55 à jouer au temps réglementaire. Nicolas Poulin, qui avait participé au but précédent, a logé le disque dans une cage déserte à 19:22, avec l'aide de Mathieu Olivier.

Ce dernier a récolté des mentions d'aide sur les buts de Hugo Roy et de Yaroslav Alexeyev.

Peter Abbandonato et Mathieu Boucher ont été les seuls joueurs des Huskies à déjouer Reilly Pickard, qui a bloqué 36 rondelles.

Drummondville 4 Cap-Breton 1

À Cap-Breton, Nicolas Beaudin a inscrit le filet d'assurance et ajouté une mention d'aide pour mener les Voltigeurs de Drummondville vers un gain de 4-1 contre les Screaming Eagles.

Après avoir laissé filer le deuxième match en troisième prolongation devant leurs partisans, les Voltigeurs mènent la série 3-1. Dès jeudi, au Cap-Breton, ils auront l'occasion d'éliminer les Screaming Eagles.

Beaudin a marqué son deuxième but des séries à 7:07 de la troisième période, pendant un avantage numérique. Il a ensuite aidé à mettre le match hors de portée en participant au but de Pavel Koltygin, marqué dans un filet désert à 17:44.

Cédric Desruisseaux et Jarrett Baker ont complété pour les Voltigeurs.

Declan Smith a réussi l'unique filet des Screaming Eagles.

Rimouski 2 Moncton 6

À Moncton, les Wildcats ont marqué trois buts sans riposte en deuxième période et ils ont vaincu l'Océanic de Rimouski 6-2 pour égaler la série à deux parties de chaque côté.

Adam Capannelli (1-2) et Simon Le Coultre (0-3) ont dirigé l'offensive des Wildcats avec trois points chacun. James Phelan a ajouté un doublé tandis que Jonathan Aspirot récoltait un but et une mention d'aide.

Brady Pataki et Jacob Hudson ont également touché la cible pour les Wildcats.

Dmitry Zavgorodnliy et Anthony Gagnon ont inscrit les buts de l'Océanic, qui accueillera le cinquième duel de la série, vendredi soir.

Le sixième match sera présenté dimanche à Moncton.

Halifax 8 Baie-Comeau 1

À Baie-Comeau, les Mooseheads d'Halifax ont marqué sept buts d'affilée et ils ont rossé le Drakkar 8-1 pour se donner une avance de 3-1 dans leur série.

Maxime Fortier a sonné la charge avec deux buts pendant que Xavier Parent ajoutait trois mentions d'aide.

Arnaud Durandeau, Ben Higgins et Jocktan Chainey ont tous trois inscrit un but et une aide pour les Mooseheads, qui tenteront de gagner la série vendredi soir à Baie-Comeau.