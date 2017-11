Saguenéens: «Un bon but... refusé»

Le Quotidien

« Un bon but... refusé. » Ces quatre mots, répétés à maintes reprises par Yanick Jean après la défaite de 4-2 des Saguenéens face aux Tigres de Victoriaville, mercredi soir au Centre Georges-Vézina, résumait parfaitement la situation. Avec une marque de 3-1 en faveur des visiteurs et un peu plus de 13 minutes à faire en troisième période, Vladislav Kotkov pensait bien avoir réduit l'écart à un but.