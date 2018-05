 Championnat des joueurs: Dustin Johnson en tête 

Dustin Johnson utilise une nouvelle technique pour effectuer ses coups roulés, et elle semble fonctionner.

Associated Press Ponte Vedra, Floride

Johnson a commencé son neuf de retour avec six oiselets consécutifs, en route vers un pointage de 66 (-6) qui lui a permis de se retrouver provisoirement en tête du Championnat des joueurs de la PGA, en compagnie de Webb Simpson et Alex Noren.

Les conditions de jeu étaient irréprochables pour le Championnat des joueurs, qui est disputé pour la dernière fois au mois de mai.

Près d'une vingtaine de golfeurs ont joué moins de 70.

Johnson a connu des ennuis avec son fer droit cette saison, et il a décidé d'adopter une nouvelle technique afin de mieux lire les verts. Et ç'a fonctionné pour le golfeur numéro 1 au monde jeudi. La moitié des coups roulés qu'il a réussis provenaient d'une distance qui lui avait donné du fil à retordre plus tôt cette saison.

Les Canadiens Nick Taylor, Mackenzie Hughes et Adam Hadwin participent à ce tournoi.