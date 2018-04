 La Canadienne Brooke Henderson remporte le Championnat Lotte 

Âgée de 20 ans, Henderson a remis une carte de 69 (moins-3) pour s'imposer par quatre coups. La golfeuse de Smiths Falls, Ont., n'est plus qu'à deux victoires du record de Sandra Post pour les titres en carrière par une Canadienne sur le circuit de la LPGA.

Détenant une avance d'un coup avant la ronde finale à la suite d'un score de 73 en troisième ronde, vendredi, Henderson a finalement conclu le tournoi à moins-12.

L'Espagnole Azahara Munoz a joué 67, le meilleur pointage du jour, et a terminé en deuxième position à moins-8.

La Chinoise et première golfeuse au classement mondial Shanshan Feng (71), la Sud-Coréenne Inbee Park (72) et la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn (69) ont terminé à égalité au troisième rang à moins-7.

Malgré des averses et des bourrasques atteignant près de 50 kilomètres à l'heure, Munoz et Jutanugarn ont orchestré les seules véritables tentatives de remontée lors de la ronde finale. Toutefois, elles ont toutes les deux manqué de trous pour rejoindre Henderson.

Munoz a grimpé de 13 places au classement et n'était plus qu'à deux coups de la tête après avoir inscrit un cinquième oiselet, au 14e trou. Elle a ensuite enchaîné les normales et a tout de même obtenu son meilleur résultat en plus de quatre ans.

Jutanugarn a conclu au sein du top-10 pour une cinquième fois cette saison, mais est arrivée à court d'une huitième victoire en carrière. Elle a inscrit des normales sur chacun des 11 derniers trous.

Henderson a été la seule autre joueuse à boucler sa ronde en moins de 70 coups. Un boguey au 12e trou a resserré le classement, mais elle s'est ressaisie avec deux oiselets lors des quatre trous suivants.

Alena Sharp, de Hamilton, a inscrit un score de 72 pour grimper à égalité au 44e rang à plus-4. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, et Brittany Marchand, d'Orangeville, Ont., ont terminé au sein d'un groupe à égalité au 50e rang à plus-5 à la suite de rondes respectives de 72 et 75.