 PGA : Justin Thomas est élu joueur de l'année 

Il a connu une saison tellement exceptionnelle qu'il était le choix évident.

Thomas a dominé le circuit avec cinq victoires, dont une première en tournoi majeur au Championnat de la PGA, il a établi un record du circuit pour le plus bas pointage lors d'un tournoi de 72 trous et a remporté la Coupe FedEx. C'est donc sans surprise qu'il a été élu joueur de l'année sur le circuit de la PGA, mercredi.

Le circuit ne dévoile pas les résultats du vote. Les noms de Jordan Spieth, champion de l'Omnium britannique, Dustin Johnson et Hideki Matsuyama apparaissaient aussi sur les bulletins de vote. Thomas a rendu la tâche facile aux électeurs quand sa ronde finale de 66 à East Lake lui a permis de terminer au deuxième rang du Championnat du circuit et de mettre la main sur la Coupe FedEx et le bonus de 10 millions $ US.

Il a ensuite compilé un dossier de 3-1-1 à la Coupe des Présidents.

«C'était bizarre avec la Coupe des Présidents la semaine dernière, ça m'était complètement sorti de la tête, a raconté Thomas. Quand j'ai reçu l'appel téléphonique, c'est là que je l'ai réalisé. J'étais avec mes parents et j'ai pu partager ce moment avec eux.»

Pour sa part, Xander Schauffele a été élu recrue par excellence, lui qui a gagné deux tournois, dont le Championnat du circuit.

Thomas avait précédemment remporté le prix de joueur de l'année selon la PGA of America, un prix dont le gagnant est déterminé par un système de points.

Il a été élu par ses paires quelques jours plus tard, alors qu'il se prépare à aller en Malaise pour la Classique CIMB, là où tout avait commencé la saison dernière. Thomas avait remis une carte de 64 en ronde finale pour devancer Matsuyama par trois coups. Il avait ensuite balayé la portion du calendrier à Hawaï, incluant une victoire convaincante par sept coups à l'Omnium Sony. Il avait d'abord joué 59, avant d'établir des records avec des scores de 123 après 36 trous et de 253 après 72 trous.

Il a ensuite remporté le Championnat de la PGA à Quail Hollow. Sa cinquième victoire de la saison a été obtenue au TPC Boston, quand il a devancé Spieth par trois coups.

Thomas écrit une liste d'objectifs avant chaque saison et il l'a dévoilée après son triomphe de la Coupe FedEx. Il les a tous accomplis sauf celui mentionnant de terminer au sein du top-10 lors de la moitié des tournois de la PGA à son calendrier. Et il a raté cet objectif par un seul top-10.

Il devra donc se faire une liste encore plus relevée la saison prochaine. Il a affirmé qu'il espérait pouvoir discuter avec Jack Nicklaus, Tiger Woods et peut-être Spieth pour savoir comment gérer des attentes encore plus élevées.

«Ils sont les seules personnes que je connaisse qui ont eu du succès pendant plusieurs saisons, qui ont dû se donner de nouveaux objectifs», a-t-il raconté.