 Plus de 200 000 spectateurs voient An prendre les commandes à Phoenix 

Le Sud-Coréen a inscrit un score de 65 (-6) au TPC Scottsdale pour passer à -16 après 54 trous.

L'Écossais Martin Laird occupe le deuxième rang à -15 après une ronde de 65. Le champion en titre Hideki Matsuyama (68) suit à -12 en compagnie de Graham DeLaet (65), de Weyburn, en Saskatchewan, John Peterson (63) et Michael Kim (66).

Adam Hadwin, de la Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 70 coups et il a glissé à égalité au 35e rang à -6.

L'événement a attiré 596 880 spectateurs lors des six premiers jours, établissant des records chaque jour. On attend entre 70 000 et 90 000 spectateurs dimanche et le tournoi devrait donc pulvériser l'ancien record de 618 365 établi l'an dernier.