Phil Mickelson prêt à revenir au jeu

Phil Mickelson effectuera un retour au jeu ce week-end au Défi CareerBuilder, une semaine plus tôt qu'anticipé alors qu'il se remettait de deux opérations pour des hernies.

Associated Press La Quinta, Californie

«Je me sens bien et je veux jouer, a dit Mickelson, mercredi, dans un communiqué. Je ne sais pas de quoi a l'air mon jeu et la seule façon de le savoir est en jouant.»

Âgé de 46 ans, Mickelson a été opéré le 19 octobre - trois jours après avoir terminé à égalité au huitième rang à l'Omnium Safeway -, puis à nouveau le 12 décembre. Il a recommencé à frapper des balles il y a une semaine et il a participé à une ronde d'entraînement mercredi.

Mickelson participera à une première ronde officielle jeudi au club de golf de La Quinta, lui qui en est à sa première année comme ambassadeur du tournoi. Mickelson a remporté le tournoi en 2002 et 2004 et il a terminé à égalité au troisième rang l'an dernier. Il a signé la dernière de ses 42 victoires sur le circuit de la PGA lors de l'Omnium britannique en 2013.

Mickelson devrait aussi participer à l'Omnium Farmers Insurance la semaine prochaine à San Diego, sa ville natale, puis à l'Omnium de Phoenix la semaine suivante.