 Les avocats d'Aaron Hernandez poursuivent la NFL et les Patriots 

La plainte a été déposée jeudi dans un tribunal fédéral à Boston et elle soutient que l'équipe et la ligue ont privé Avielle Hernandez de la compagnie de son père.

La poursuite ne fait pas partie de l'entente de 1 milliard $ entre la ligue et les familles des joueurs qui ont souffert de traumatismes neurologiques en raison des coups à répétition à la tête pendant leur carrière dans la NFL.

Lors d'une conférence de presse dans ses bureaux, l'avocat Jose Baez a affirmé que des examens ont révélé qu'Aaron Hernandez souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

L'ETC peut être provoquée par des coups répétés à la tête et cause des symptômes comme des sauts d'humeur, la dépression et des pertes de mémoire. Hernandez s'est enlevé la vie en avril alors qu'il purgeait une peine de prison à vie pour un meurtre commis en 2013. Son décès est survenu quelques heures seulement après que les Patriots eurent visité la Maison-Blanche pour célébrer leur plus récente victoire au Super Bowl.

L'ETC peut être détecté seulement lors de l'autopsie. Une étude récente a révélé la présence de la maladie dans 110 des 111 cerveaux d'anciens joueurs de la NFL ayant été examinés.

Joueur étoile à l'Université de la Floride, là où il a remporté le championnat national en 2008, Hernandez a été sélectionné seulement en quatrième ronde lors du repêchage de la NFL après avoir échoué à un test antidopage et avoir été impliqué dans une bataille dans une boîte de nuit. Son nom avait aussi apparu dans un rapport d'enquête sur une fusillade.

En trois saisons avec les Patriots, Hernandez a fait équipe avec Rob Gronkowski pour devenir l'un des duos les plus dominants d'ailiers rapprochés dans l'histoire de la NFL. En 2011, lors de sa deuxième saison, Hernandez a capté 79 passes pour 910 verges de gains et sept touchés, aidant les Pats à atteindre le Super Bowl. Il a été récompensé avec un contrat d'une valeur de 40 millions $ US.

Cependant, les Patriots l'ont libéré en 2013, peu de temps après son arrestation à la suite du meurtre d'Odin Lloyd, qui fréquentait la soeur de la fiancée de Hernandez. Hernandez a été reconnu coupable du meurtre et a été condamné à la prison à vie. Sa condamnation a été annulée puisque son décès est survenu avant qu'il ait épuisé ses appels, mais un appel a été déposé contre cette décision.

Une semaine avant son suicide, Hernandez avait été acquitté dans une affaire de fusillade contre deux hommes à Boston en 2012.