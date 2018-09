Les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal là pour rester

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal sont là pour rester, a assuré le président Serge Arsenault.

L'avenir semblait jusqu'ici incertain pour l'une des deux épreuves québécoises, puisque l'entente pour la tenue du Grand Prix cycliste de Québec est arrivée à échéance après la course de vendredi. Celle du Grand Prix cycliste de Montréal est encore valide pour un an.

Arsenault a toutefois indiqué que les pourparlers vont bon train avec le maire de Québec, Régis Labeaume, et qu'il est confiant de pouvoir annoncer sous peu une nouvelle entente qui sera valide «pour quatre, voire cinq ans». Le président des GPCQM a ajouté qu'il vise une entente similaire pour le volet montréalais de la seule escale nord-américaine de l'UCI World Tour.

L'incertitude au sujet des deux courses québécoises n'est pas seulement attribuable à l'arrivée à échéance des ententes actuelles entre les villes et les organisateurs des GPCQM. En conférence de presse dimanche matin, le président de l'UCI, David Lappartient, a mentionné qu'une refonte de la structure des courses cyclistes internationale est en chantier.

Lappartient a indiqué qu'il souhaite créer, à temps pour 2020, un circuit pour les courses d'un jour, lequel comprendrait notamment la Classique Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, la Classique Milan-San Remo et, bien sûr, les GPCQM. L'objectif, pour l'UCI, serait ainsi d'augmenter la visibilité du cyclisme sur la scène internationle, mais également sa rentabilité, notamment par la mise sous contrat de nouveaux commanditaires et des ententes pour les droits de télédiffusions internationaux.

De plus, l'UCI aimerait limiter le nombre de conflits d'horaire entre les diverses épreuves, que ce soient des tours majeurs, des épreuves d'une semaine et des classique d'un jour. Rappelons que, comme c'est la coutume depuis de nombreuses années, le Tour d'Espagne se déroule en même temps que les GPCQM, et qu'en conséquence de grands noms du cyclisme professionnel doivent parfois faire l'impasse sur l'escale nord-américaine. C'est notamment le cas du Slovaque Peter Sagan, cette saison.

Interrogé à savoir s'il est prêt à déplacer son événement afin d'éviter d'éventuels conflits avec la «Vuelta', Arsenault a déclaré sans hésitation «non». Il faut donc s'attendre à ce que les GPCQM se déroulent aux mêmes dates lors des prochaines saisons, c'est-à-dire lors du premier week-end de septembre.

Il s'agit, en 2018, de la neuvième édition des GPCQM.