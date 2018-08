Plusieurs têtes d'affiche aux GP cyclistes de Québec et Montréal

La Presse Canadienne

De nombreuses têtes d'affiche participeront aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal qui se dérouleront les 7 et 9 septembre prochains, dont Greg Van Avermaet, Rui Costa, Simon Gerrans et Tim Wellens, a indiqué le vice-président exécutif de l'événement Marcel Leblanc jeudi.