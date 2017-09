Diego Ulissi remporte le Grand Prix cycliste de Montréal

En échappée à six coureurs dans le dernier tour, Ulissi a profité de l'isolement à l'arrière des favoris Peter Sagan (9e) et Greg Van Avermaet (7e) pour signer la plus importante étape de sa carrière après six étapes au Tour d'Italie.

« Pour tout coureur italien, gagner au Giro est bien sûr un rêve, mais j'espérais avoir l'occasion de gagner une classique et le Grand Prix de Montréal était la course parfaite pour moi », a commenté le représentant de UAE Team Emirates en conférence de presse. « L'an dernier, j'ai terminé troisième derrière deux grands champions comme Peter et Greg. Cette année, j'ai essayé d'être un peu plus brave et d'attaquer plus tôt et d'essayer de gagner. »

Le Français Tony Gallopin (6e) a tenté sa chance dans les deux derniers kilomètres, mais s'est fait rejoindre avant le dernier virage, à 500 mètres de la ligne. Le Belge Jan Bakelants (4e) a été le premier à se lancer, mais Ulissi, Herrada et Slagter l'ont débordé.

Le Belge Van Avermaet (7e), l'Australien Michael Matthews (8e) et le Slovaque Peter Sagan (9e), qui a tenté de secouer le peloton dans la dernière montée de Polytechnique, ont franchi l'arrivée quelques secondes plus tard.

Antoine Duchesne, à l'attaque plus tôt dans Camilien-Houde, a décroché le meilleur résultat canadien avec une 42e place, à 1 minute 40 secondes d'Ulissi.