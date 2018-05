Les Raptors congédient Dwayne Casey

L'entraîneur-chef le plus prolifique de l'histoire des Raptors a été limogé vendredi après que son équipe ait été éliminée par les Cavaliers de Cleveland pour une troisième année consécutive en séries éliminatoires.

Casey, qui est âgé de 61 ans, a mené les Raptors à quatre titres de la section Atlantique en cinq saisons, et trois saisons consécutives de 50 victoires. Les Raptors pouvaient prétendre à la finale de la NBA, après avoir signé 59 victoires en saison régulière, dont 34 à domicile - à égalité avec les Rockets de Houston à ce chapitre dans la ligue.

Mais LeBron James et les Cavs ont effacé tout ça en les balayant en quatre rencontres, ce qui a poussé certains observateurs à qualifier la formation torontoise de «bons vieux Raptors».

Casey a été congédié deux jours après avoir remporté le trophée Michael H. Goldberg remis à l'entraîneur-chef par excellence, qui est remis annuellement par l'Association des entraîneurs de la NBA.

Casey a présenté un dossier en carrière de 320-238 (,573) avec les Raptors.

On ignore pour l'instant qui sera son remplaçant. Le président des Raptors Masai Ujiri a indiqué qu'il offrirait plus de détails lors d'une mêlée de presse au complexe d'entraînement de l'équipe plus tard vendredi.