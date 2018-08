À la ferme comme à la ville: des maisons inspirées

Émilie Bilodeau

Agrandir Un balcon fait le tour de cette maison appelée « Blackburn ». Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

Balcon La ferme Hendrick propose cinq modèles de maisons unifamiliales à ses acheteurs. Toutes sont dotées d'une « galerie » qui s'étend sur toute la façade de la maison et parfois sur les côtés. Ces balcons sont assez larges pour accueillir des chaises et même une table dans certains cas. Pour le promoteur du projet, ces balcons étaient une caractéristique essentielle pour favoriser les discussions entre voisins du quartier.

Agrandir Les garages sont détachés des maisons et placés à l'arrière de celles-ci. Plusieurs voisins utilisent donc leur porte arrière pour entrer dans leur domicile. Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

Porte arrière « Je travaille avec la famille Hendrick depuis plus de 20 ans, j'ai passé des centaines d'heures dans leur maison. Malgré tout, je ne suis jamais entré dans leur résidence par la porte avant », s'exclame Sean McAdam, concepteur de la ferme Hendrick. Celui-ci tenait donc à ce que les portes avant et arrière aient une importance égale. Notons que lorsqu'on entre par la porte arrière, on arrive dans un grand vestiaire d'entrée ( mud room ) où l'on peut laisser traîner ses bottes couvertes de boue.

Agrandir Les gouttières des maisons blanches sont faites d'étain. Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

Matériaux Les fermiers sont des gens à la fois débrouillards et bricoleurs, affirme Sean McAdam. « Jamais vous n'allez voir des fermiers qui utilisent des matériaux bon marché pour construire leur maison. Ils tirent une fierté de leur propriété et les maisons sont construites pour durer », explique M. McAdam. Dans cette lignée, les architectes de la ferme Hendrick ont voulu utiliser des matériaux de qualité. Par exemple, les gouttières des maisons blanches sont fabriquées en étain. Aussi, la façade des maisons n'est pas... qu'une façade, dit M. McAdam. On trouve les mêmes matériaux sur les quatre côtés de chaque maison.

Agrandir Même si la maison de Craig Emond et Susan Tyndall emprunte un style architectural du XIIIe siècle, leur décor intérieur est contemporain. Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse